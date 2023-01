Stiri pe aceeasi tema

- In Bucuresti, Ziua Nationala va fi sarbatorita la Targul de Craciun din Piata Constitutiei, la Opera Comica pentru Copii sau la Sala Radio, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Romania imbatranește cu fiecare zi! Peste 5 milioane de romani invața ca exista viața și la pensie, iar acest lucru ne poate ajuta pe toți. Seniorii Romaniei sunt cei care, cu toate greutațile, au construit țara in care traim.

- Un titlu atat de cuprinzator ar strange material, doar enumerat sub forma titlurilor de presa din ultimii ani, cat sa umple paginile acestui ziar. Ca sa nu mai spun ca ar fi nevoie de o echipa redactionala doar pentru a realiza un index al celor mai flagrante cazuri. Deci nu am de gand sa vorbesc despre…

- ACTIVITATI…. Elevii si cadrele didactice din Scoala „Mihail Sadoveanu” din municipiul Husi si-au sarbatorit institutia, printr-o ampla serie de evenimente, derulate pe parcursul a doua zile, respectiv 7 si 8 noiembrie. In mod traditional, unitatea de invatamant organizeaza cu prilejul sarbatorii Sfintilor…

- Fiind in funcția de șef al statului, Igor Dodon și partidul sau și-au construit unele campanii electorale pe teze precum ca Republica Moldova e in pericol sa fie capturata de straini. Totodata, insistau și asupra faptului ca asociațiile obștești susținute financiar din exterior reprezinta o amenințare…

- Etnicii bulgari din Republica Moldova, au devenit, ambasadori ai diversitații culturale, susținuta de președinții Moldovei și Bulgariei. Cei doi șefi de stat au mers, la sfarșitul saptamanii trecute la Taraclia, unde s-au desfașurat Zilele bulgarilor basarabeni.

- Ioana Diaconu, profesoara, a reușit sa il aduca in localitatea in care preda pe ministrul Educației, in urma unei campanii pe care a inițiat-o pe Facebook. Metodele ei de predare pun accentul pe lectura, iar prin dragostea de carte iși conștientizeaza elevii ca au șansa la un viitor mai bun

- In doar șase zile, o serie neagra de accidente au avut loc in Neamt. Opt morti, intre care trei copii, este sumbrul bilant al acestora, in cel mai grav dintre ele pierzandu-si viata patru persoane, toate din aceeasi familie. Cauzele acestor tragedii nu sunt iesite din comun, ci unele „obisnuite“ in…