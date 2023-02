Stiri pe aceeasi tema

- Gala Profesorului Anului din mediul rural continua și anul acesta. Teach for Romania a incheiat jurizarile și a anunțat care sunt cei 15 finaliști la cele cinci categorii de premiere. Printre aceștia se numara și directoarea unei școli din Timiș. Caștigatorii vor fi anunțați joi, 23 februarie.

- Am fost sa vad „Taximetriști” – cel mai nou film regizat de Bogdan Theodor Olteanu, dupa un scenariu scris impreuna cu Adrian Nicolae, la fel ca piesa de teatru cu același nume. Intra de azi (20 ianuarie) in cinema și are actori buni, umor de calitate și dramele noastre multiple. Am ras cu multa pofta…

- Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, sub egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova, organizeaza Festivalul național al tradițiilor și obiceiurilor de iarna „Colindam din sat in sat”, care va avea loc duminica, 25 decembrie, in Scuarul Palatului Național…

- Invingatoare in finala mica a Campionatului Mondial, Croația, o țara cu 3,9 milioane de locuitori, a obținut medalia de bronz in Qatar. La revenirea in țara, jucatorii lui Zlatko Dalic au fost primiți ca niște eroi. Scene fabuloase pe strazile din Zagreb, la numai doua zile dupa ce Croația a caștigat…

- Vineri, cu doua zile inainte de finala Campionatului Mondial, selecționerul Argentinei a incercat diferite formule de start la antrenament. Argentina - Franța se joaca duminica, de la ora 17:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa la TV pe TVR 1. Lionel Scaloni este gata sa ia toate masurile…

- Proiectul de lege care prevede ajustarea cadrului normativ conex celui electoral a fost votat, in a doua lectura, de Parlament. Prin aceasta inițiativa legislativa, autorii și-au propus perfecționarea procedurilor electorale prin ajustarea actelor normative ce conțin dispoziții referitoare la alegeri,…

- SCM USV Timisoara nu a reusit sa ia in acest sezon 2022 nici medalia de bronz in Liga Nationala. In ciuda unui start bun cu Dinamo Bucuresti pe arena „Arcul de Triumf”, din capitala, „leii” au cedat pe parcurs si au inregistrat un sever 18-44, incheind pe 4 campionatul intern, cea mai slaba pozitie…

- Președinta Maia Sandu vine cu o reacție dupa ce bombardamentele rusești in Ucraina a lasat fara curent electric Republica Moldova. Sandu menționeaza ca problemele tehnice vor fi rezolvate și vom avea din nou lumina, insa viața oamenilor din Ucraina nu poate fi intoarsa inapoi. „Rusia a lasat Moldova…