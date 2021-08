· cifra de afaceri a Grupul industrial controlat de Ștefan Vuza va depași, in zece luni, un miliard de euro „Ne așteapta o provocare de cinci ori mai mare și, astfel, dupa ce am investit in chimie pana acum 210 milioane de euro, acum vom investi inca 1,1 miliarde de euro impreuna cu partenerii noștri!” […] Articolul La Chimcomplex se naște Compania Romana de Chimie apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .