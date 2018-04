Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile calarasene au demarat in luna aprilie lucrarile de intretinere si reparatii la drumurile judetene. Astfel, urmeaza sa fie efectuate plombari, lucrari de reparatii curente, dafr si pietruiri.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova a solicitat, marti, conducerii Companiei Nationale de Aeroporturi Bucuresti (CNAB) un grafic clar al lucrarilor pentru modernizarea pistei 1 a Aeroportului International “Henri Coanda” Bucuresti (AIHCB) si interventii la pista 2 pentru ca aceasta sa devina operationala…

- Premierul Viorica Dancila i-a trimis miercuri o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in care cere explicații referitoare la scrisoarea trimisa la 10 octombrie 2010 de Comisia Europeana Guvernului Romaniei si care continea 21 de cerințe legate de Mecanismul de Cooperare și…

- Premierul Viorica Dancila i-a trimis o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prin care cere explicații referitor la scrisoarea atribuita Comisiei Europene la 10 octombrie 2010 și care conține 21 de cerințe adresate de instituția europeana Guvernului Romaniei referitoare la…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, vrea sa achizitioneze doua autospeciale PSI de interventie rapida si asistenta la aeronava, precum si servicii de intretinere si reparatii pentru sistemele de detectare a explozibililor din dotarea…

- Cetatea Medievala din Aiud are nevoie urgenta de reparații. Primaria Aiud cauta, prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice – SEAP, o firma de constructii care sa deruleze in regim de urgenta lucrarile necesare. Contractul are o valoare de 175.000 de lei. Doua firme, SC Alfa Construct…

- In programul de investitii publice stabilit de Consiliul Judetean Alba pe anul 2018 sunt incluse si lucrari de reparatii, modernizari sau constructii la Spitalul Judetean de Urgenta Alba. Totalul sumelor alocate pe acest an este de 20.625.180 lei, adica aproximativ 4,6 milioane de euro. Sunt amintite…

- Infrastructura Chisinaului in starea in care este in prezent lasa de dorit, iar dupa mai multe promisiuni de imbunatatire a acesteia, pe care le-am auzit in ultimii ani, nu se vad careva schimbari semnificative. Drept mici exceptii pot fi numite doar cateva strazi care au fost reabilitate integral,…