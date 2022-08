Fostul premier italian Silvio Berlusconi, care se afla in centrul multor scandaluri, anunta miercuri ca vrea sa revina in Parlament, in urma alegerilor legislative prevazute in septembrie, la zece ani dupa ce a fost dat afara din Legislativ, in urma unei condamnari cu privire la frauda fiscala, relateaza AFP, potrivit News.ro.

