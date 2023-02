Stiri pe aceeasi tema

- Scandal imens la Școala Gimnaziala “Coresi” din orașul Targoviște! Parinții a zeci de copii din cadrul unitații școlare au protestat vehement, marți de dimineața, dupa ce un elev de clasa a III-a a avut mai multe acte de violența asupra colegilor și a cadrelor didactice in ultima perioada. Copilul cu…

- Instituția condusa de Florin Spataru a solicitat companiei Romarm sa trimita o scrisoare catre instante pentru a clarifica situatia juridica a directorului general, Gabriel Tutu, in contextul in care seful Romarm este cercetat de DNA in dosarul mastilor neconforme.„Am solicitat companiei Romarm sa trimita…

- SANCȚIUNE… Noi informații in cazul invațatorului din comuna Tacuta, care a batut cu bațul la palme un elev pentru ca nu știa tabla inmulțirii. Comisia de disciplina și Consiliul de Administrație al școlii au decis ca dascalul sa fie sancționat cu diminuarea salariului cu 15% timp de șase luni și cu…

- Consiliul de Administratie al Altur SA Slatina, producator de piese auto, a anuntat vineri ca renunta la cererea de deschidere a procedurii de insolventa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Copiii care au implinit varsta de sase ani si care vin din strainatate in aceasta perioada si nu mai pleaca din Romania pot fi inscrisi la scoala, in clasa pregatitoare. Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a actualizat procedura de inscriere pentru acest an scolar, procedura care va fi valabila pana…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atentionare meteorologica nowcasting COD GALBEN valabila in intervalul orar 08:40 - 10:00 . Fenomene vizare: ceața care determina scaderea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m - pentru localitatile: Targoviște, Dragomirești, Razvad, Vacarești, Aninoasa,…

- Atenție șoferi! Meteorologii au emis, in aceasta dimineața, o atenționare now casting Cod galben de ceața densa pentru mai multe localitați din județul Dambovița. Avertizarea este valabila astazi, 18 decembrie, in intervalul 08.40 – 10.00, pentru localitațile Targoviște, Dragomirești, Razvad, Vacarești,…

- Un barbat disparut de acasa a fost gasit in padure, cu arsuri, dupa ce isi daduse foc la haine, ca sa se incalzeasca. Barbatul de 53 de ani plecase de doua zile de la domiciliu, din localitatea Malu cu Flori, Dambovita. Barbatul figura ca disparut din data de 28 noiembrie si a fost gasit intr-o livada…