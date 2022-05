Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din afara granitelor care studiaza in facultatile de stat din tara pot primi burse in aceleasi conditii precum cele acordate studentilor cu cetatenia romana si domiciliul in Romania. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților, for decizional, și va intra in vigoare incepand cu anul universitar…

- O forta armata portugheza compusa din circa 220 de militari a plecat vineri catre Romania, in cadrul unei „misiuni defensive” a NATO care, potrivit presedintelui portughez Marcelo Rebelo de Sousa, trebuie „sa apere pacea”, in contextul invaziei ruse din Ucraina.

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea anunta pe Facebook ca taberele pentru copiii romani din afara tarii vor fi reluate, dupa doi ani de pauza, astfel ca cel putin 1000 de tineri din Diaspora vor merge la munte si la mare in Romania, potrivit news.ro.”Taberele pentru copiii romani din afara tarii vor…

- Un detasament de militari britanici, format din 150 de piloti si personal tehnic, a ajuns la Baza Aeriana de la Mihail Kogalniceanu pentru a participa la misiuni de Politie Aeriana sub comanda NATO. Pilotii, cu aeronave Eurofighter Typhoon, vor participa la actiuni in urmatoarele patru luni. Potrivit…

- Cate kilograme de aur se afla in vistieria Romaniei in acest moment. Daca in 1986, rezerva Romaniei din strainatate nu mai continea nici macar un gram de aur, iar in tara mai erau in jur de 42 de tone, Nicolae Ceaușescu a avut un alt plan. Cate kilograme de aur se afla in vistieria Romaniei in acest…

- Franta a decis trimiterea a 500 de militari in Romania, in cadrul unei misiuni a Aliantei Nord-Atlantice, in contextul actiunilor de consolidare a apararii flancului estic al NATO, anunta Statul Major al armatei franceze. „Razboiul a revenit in Europa pentru prima data dupa anul 1945; pentru prima data…

- George Simion și-a luat consilieri pentru relații internaționale. Cine sunt oamenii care ii vor sta alaturi și se vor ocupa de imaginea externa a AUR? Aceștia vor oferi cele mai bune sfaturi partidului in ceea ce privește relația pe plan internaționala a formațiunii. „La ora actuala in Romania nu exista…