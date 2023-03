La celebrarea celor 65 de ani de activitate artistica, Margareta Paslaru lanseaza un nou album

Stiri pe aceeasi tema

- Interzis, o co-producție Roton Music și Mattman Music, marcheaza colaborarea dintre Andrei Banuța și Johnny Made This. Piesa este o balada plina de emoție care spune povestea unei iubiri care este considerata tabu. Versurile vorbesc despre sentimentele și dorințele intense resimțite de doi indragostiți…

- Dupa succesul de care s-a bucurat cu Ard Tot, alaturi de Amedeo, Oana Marinescu lanseaza o noua piesa. De aceasta data, artista vorbește in Desculț despre o poveste de dragoste ajunsa la final. Tradand sentimente de insecuritate, lipsa de control și dorința de a schimba prezentul, artista invoca o intoarcere…

- La cateva zile de la lansarea primului EP dupa reunire, trupa Gaz pe Foc este din nou in atenția publicului. Lansarea remixului realizat de Alex Ercan pentru piesa Adio provoaca ascultatorii sa priveasca piesa cu alți ochi și sa o includa in playlistul de weekend. „Orice nou proiect este o onoare…

- La Muzeul Național de Istorie a Romaniei a fost deschisa azi o expoziție cu totul inedita, cu costume, fotografii și documente, donate de cantareața și actrița Margareta Paslaru. Ea a fost prezenta la vernisaj, inconjurata, cu aceasta ocazie, de zeci de fani, de toate varstele.

- Lansarea primului laborator de Analize și Imagistica Veterinara din cadrul rețelei a fost marcata și intrarea pe piața serviciilor veterinare a liderului in calitatea serviciilor medicale din Romania. Rețeaua de Sanatate Regina Maria patrunde pe o noua piața a serviciilor medicale, iar odata cu lansarea…

- Descarca si tu noua APLICATIE DSUCu ocazia implinirii a 9 ani de activitate si in scopul cresterii continue a gradului de siguranta in randul cetatenilor, Departamentul pentru Situatii de Urgenta lanseaza astazi, in forma actualizata, aplicatia DSU.Inca din aprilie 2016, Departamentul pentru Situatii…