La cel mai mare eveniment anual organizat de Google vor fi lansate zeci de produse noi

- Google a anuntat ca editia din acest an a conferintei I/O va avea loc pe 10 mai si va avea loc in Amfiteatrul Shoreline din Mountain View. Conform companiei americane, va exista o prezenta limitata la fata locului, iar toate prezentarile si demonstratiile vor fi disponibile, ca de obicei, online. Anul…

- Microsoft nu este singura companie care se grabeste sa integreze modelul lingvistic GPT in propriile produse. Acesta va putea fi accesat rapid si din browser-ul Opera. Kunlun Tech a anuntat ca va integra ChatGPT in Opera si ca, in curand, acesta va fi parte componenta a browser-ului, insa nu a oferit…

- Yahoo, cunoscutul portal de e-mail și motor de cautare american, a anunțat ca va reduce cu 20% totalul forței de munca pana la sfarșitul acestui an și ca iși restructureaza divizia de publicitate, a informat CNN . Acesta este un nou caz de concedieri care se raspandesc in industrie, dupa cele anunțate…

- Google va pune la dispoziția publicului tehnologia sa de chatbot in „saptamanile și lunile urmatoare”, ca raspuns la succesul lui ChatGPT, un chatbot cu inteligența artificiala susținut de Microsoft, care a devenit un fenomen global dupa ce a fost lansat gratuit, scrie The Guardian . Sundar Pichai,…

- ChatGPT este o aplicație, un software, care folosește inteligența artificiala pentru a crea raspunsuri de tip chat utilizatorilor, precum raspunsuri la intrebari, traducerea automata a unor texte, dar și conceperea unor referate sau povești, dar și scrierea unui cod intr-un limbaj informatic. Unii experți…

- Legea pentru Piete Digitale (DMA) a blocului va forta Apple si gigantul tehnologic Google sa ofere spatiu pentru magazinele de aplicatii terte pe dispozitivele lor iOS si Android. In conformitate cu DMA, care va intra in vigoare treptat in urmatorii doi ani, alternativele terta parte vor avea o cale…

- Uniunea Europeana ar trebui sa ridice din punct de vedere juridic toate sancțiunile impuse care impiedica exportul de produse agricole rusești, a declarat Aleksandr Grusko, ministrul adjunct rus de externe, relateaza TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O viața fara internet este greu de conceput in 2022. Chiar și ONU a cerut accesul universal la internet pana in 2030. In Romania, accesul la internet se extinde, iar timpul pe care il petrecem online este in creștere. Doua treimi dintre romani folosesc social media, majoritatea de pe un telefon mobil…