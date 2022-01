Stiri pe aceeasi tema

- Politia din North Hollywood, un cartier din Los Angeles, promite sa finalizeze o ancheta cu privire la uciderea unei adolescente in varsta de 14 ani intr-o cabina de proba deun glont ratacit, tras de catre un politist care intervenea la o agresiune in magazin si a publicat un videoclip care reface cronologia…

- Copilul care a fost ucis avea 5 ani, un baiat in varsta de 13 ani fiind suspectat ca a tras accidental in timp ce manuia o arma de foc, au precizat reprezentanții Poliției, potrivit AFP, citata de Agerpres . Totul s-a intamplat, sambata, intr-o casa din apropierea orașului Minneapolis, in statul american…

- Copiii cu varsta de varsta 5-11 ani vor putea fi vaccinați cu serul de la Pfizer, dupa ce Agenția Europeana a Medicamentului a autorizat, joi, utilizarea serului pentru aceasta grupa de varsta, scrie Reuters. Vaccinul, care se numește Comirnaty, va fi administrat in doua doze de 10 micrograme, la intervale…

- Gheorghița: In jurul datei de 25 noiembrie, Agenția Europeana a Medicamentului va autoriza vaccinarea copiilor de 5-11 ani. „Incep prin a aduce cateva detalii despre vaccinarea grupei de varsta 5-11 ani. Am spus saptamana trecuta sa se așteapta autorizarea din partea Agenției Europene a Medicamentului…

- Compania americana Moderna a anuntat marti ca a depus la Agentia Europeana pentru Medicamente cererea oficiala privind autorizarea vaccinului sau anti-COVID-19 pentru copiii din grupa de varsta 6-11 ani. EMA a autorizat in luna iulie administrarea vaccinului Moderna la adolescentii cu varste cuprinse…

- Producatorul american de medicamente Moderna a solicitat marți, 9 noiembrie, autorizarea la nivelul Uniunii Europene a vaccinului sau anti-COVID pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6 și 11 ani, la cateva saptamani dupa ce a amanat depunerea unei cereri similare la autoritațile de reglementare din…

- O femeie si-a pierdut viata si alta persoana a fost ranita de un tir accidental care a avut loc joi pe platourile de filmare a westernului "Rust", cu Alec Baldwin in rolul principal, realizat in New Mexico, Statele Unite, a informat politia locala, noteaza AFP, conform Agerpres. Femeia, in…

- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc. si partenerul sau german BioNTech SE au anuntat vineri ca au transmis Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) datele medicale obtinute dintr-un studiu clinic care sprijina utilizarea vaccinului lor anti-COVID-19 la copiii din grupa de varsta 5-11 ani, informeaza…