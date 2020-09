Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a vorbit mult despre viața sa amoroasa, acum Mihai Mitoșeru face dezvaluiri inedite. Prezentatorul a marturisit in ce relație este atat cu Noemi, fosta soție, cat și cu ultima sa cucerire.

- Adrian Iancu a fost unul dintre cele mai vizibile personaje de la ”Puterea Dragostei” din cauza infruntarilor pe care le-a avut cu Jador și Bogdan Mocanu, concurenți populari ai show-ului de la Kanal D. Disputele, ajunse in emisiune pe punctul de a se transforma in agresiuni, au continuat și in spatele…

- Actrița Jada Pinkett Smith a confirmat relația cu artistul August Alsina. Will Smith și Jada Pinkett Smith au participat vineri la o ediție speciala a emisiunii sale „Red Table Talk” și au discutat despre zvonurile legate de realația lor, potrivit CNN.Cuplul format din Will Smith, 51 de ani, șisoția…

- Cristi Borcea, fostul investitor al lui Dinamo, care a fost condamnat la 6 ani și 4 luni de inchisoare in „Dosarul Transferurilor”, a vorbit la „Prietenii lui Ovidiu” despre situația actuala din fotbalul romanesc, dar și despre rivalitatea pe care acesta o are fața de FCSB. ...

- Un motociclist, din Gorj, și-a pierdut viața azi-noapte in urma unui accident rutier care a avut loc in comuna gorjeana Stanești. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilind ca un tanar, de 27 de ani, din comuna Stanești, in timp ce conducea o motocicleta, pe DC 143 Stanești, din cauza neadaptarii…