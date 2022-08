Stiri pe aceeasi tema

- Cumpararea unei mașini noi este un proces plin de emoție și de bucurie. Pe de cealalta parte, vanzarea unui autoturism vechi poate fi uneori mai dificila, in funcție de etapele pe care le parcurgeți. Piața de mașini second hand poate fi imprevizibila și, odata ce va dați seama cat valoreaza mașina,…

- Șoferii din Timișoara au avut parte de o imagine de-a dreptul macabra, cand au observat ca pe plafonul unui autoturism era transportat ceea ce parea a fi un cadavru. Oamenii au facut poze, iar in scurt timp imaginile au devenit virale.Politistii din municipiu s-au autosesizat si au inceput cercetarile…

- Duminica dupa amiaza o patrula din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Ipotești a oprit pentru control pe raza comunei Bosanci, autoturismul cu numar de inmatriculare provizoriu condus de un localnic. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca autoturismul condus…

- Toți șoferii trebuie sa fie foarte atenți! Mașinile pot fi furate in doar 60 de secunde. Poate pentru unii este greu de crezut, dar un astfel de eveniment s-a intamplat deja unor conducatori auto care regreta ca nu au fost mai atenți. Un lacatuș din Australia a demonstrat cat este de ușor sa deschizi…

- Un moldovean și-ar fi achiziționat peste hotare un autoturism, insa ajuns la frontiera, a aflat ca vehiculul este cautat pe Interpol. Cazul a fost inregistrat in dupa-amiaza zilei de sambata, 2 iulie, in PTF Leușeni.

- PREȚUIEȘTE VIAȚA: SPUNE „NU” DROGURILOR ȘI ALCOOLULUI! Prevenirea și combaterea consumului de substanțe psihoactive și a conducerii autovehiculelor sub influența acestora sau a alcoolului – prioritate a polițiștilor vranceni. Astfel, in aceasta saptamana au fost testați cu aparatele Drugtest 21 de…

- Judecatorul Marius Catalin Croitoru, presedintele Judecatoriei Medgidia, si-a gasit joi dimineata masina vandalizata. Persoane inca neidentificate au scris pe masina, cu vopsea neagra, mesaje de amenintare, dar si litera „Z". Incidentul vine la doar doua zile dupa ce judecatorul l-a condamnat pe primarul…

- Daca vrei sa pornesti increzator in orice calatorie sau drum pe care il ai de parcurs, este bine sa ai in portbagajul masinii tale si un compresor auto. Acesta este un articol de tip must have, pe care e de preferat sa nu il treci cu vederea. Situatiile in care un astfel de dispozitiv se [...] The post…