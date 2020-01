La ce trebuie să fiţi atenţi când călcaţi pragul magazinelor în perioada reducerilor Din punct de vedere legal, incepand cu data de 15 ianuarie si pana pe 15 aprilie inclusiv, se desfasoara perioada reducerilor. In cazurile fericite, promotiile pot ajunge si pana la 90-. Magazinele ar trebui sa isi inregistreze promotiile la primarii inainte de perioada oficiala de soldari, iar pretul redus sa fie cel mai mic din ultimele 30 de zile, sa includa toate taxele si sa nu fie modificat in timpul campaniei promotionale, conform legi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

