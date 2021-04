Stiri pe aceeasi tema

- In secțiile de terapie intensiva din Marea Britanie, aproape 100 de copii ajung internați saptamanal in spital din cauza unei boli rare, care poate sa apara la cateva saptamani dupa infecția cu COVID-19. Este vorba despre sindromul inflamator pediatric multi-sistemic (PIMS). Pediatrii sunt ingrijorați…

- Un virusolog, un psiholog și un expert in sanatate publica au explicat pentru The Guardian care sunt cele mai mari greșeli pe care le facem, fara sa ne dam seama, in pandemia de COVID-19 și care ne pun in pericol viața.La aproape un an de la inceputul pandemiei - pe 11 martie 2020, Organizația Mondiala…

- Un porc mistreț a fost filmat marți seara, plimbandu-se aseara, in parcarea din spatele mall-ului din Florești. Poliția Locala Florești va patrula suplimentar in zonele in care au fost facute sesizari privind prezența unui mistreț in 31 ianuarie, respectiv 2 februarie a.c. Facem un apel catre…

- Vicepremierul Kelemen Hunor afirma ca este nevoie de o ancheta rapida in cazul incendiului care a izbucnit vineri la Institutul "Matei Bals" din Capitala si sustine ca sanatatea si educatia sunt domenii in care nu trebuie facute economii. "Este dificil sa te exprimi dupa o tragedie precum…

- Claudiu Niculescu (44 de ani) antrenorul celor de la Chiajna, fostul atacant minune al lui Dinamo și al fotbalului romanesc, „Lunetistul” a fost invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00. Poate fi urmarita pe pe site-ul www.GSP.…

- „Tot ce putem face in aceasta iarna este sa avem cele mai rapid posibile interventii de urgenta, ceea ce reusim sa facem, si de asemenea sa comunicam, avem un call-center la care in sfarsit se raspunde si le spunem oamenilor cat dureaza. Acum, tot ce putem sa facem si am facut deja este sa asiguram…

- Dupa aproape patru luni de la alegerile locale, Timișoara are in sfarșit, de astazi, și al doilea viceprimar. Cosmin Tabara a fost votat de colegii din consiliul local, cu excepția celor de la PSD, și se alatura lui Ruben Lațcau, viceprimarul ales la finalul anului trecut. „Important pentru Timișoara…

- Ministrul Muncii spune ca salariile la stat nu se taie, dar se face o verificare o a ”justetei” unor sporuri: ”Legea salarizarii unitare numai unitara nu este!” Salariile nu se taie, dar se va umbla la sistemul de acoperire echitabila a celor platiti din bani publici, a anuntat,…