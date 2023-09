La ce trebuie să fii atent când cumperi o locuință nouă. Secretele agenților imobiliari Achiziționarea unei locuințe noi este un proces care poate dura luni de zile, mai ales daca in calcul intra și contractarea unui credit. De la tineri care se orienteaza catre locuințe aproape de job, la familii tinere sau cei care iși doresc o investiție imobiliara, criteriile care informeaza decizia finala tind sa difere radical. Ziare.com a luat legatura cu agenți imobiliari din București, Iași și Cluj, in incercarea de a reda care sunt cele mai importante aspecte de care ar trebui romanii sa țina cont atunci cand se gandesc sa iși cumpere o locuința, care sunt cele mai frecvente greșeli… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza in circuitul numismatic, incepand de luni, o moneda din argint cu tema 150 de ani de la nasterea lui Petre Antonescu, conform unui comunicat al bancii centrale.Aversul monedei prezinta Arcul de Triumf din Bucuresti, creatie a arhitectului Petre Antonescu,…

- „Romanii au talent” ajunge la sezonul 14. Preselecțiile vor incepe atat in București, cat și in mai multe orașe din țara. „Inscrierile sunt in toi”, a dezvaluit Smiley, prezentatorul emisiunii de la Pro TV. Sezonul 13 „Romanii au talent” s-a incheiat cu victoria lui Rareș Prisacariu, puștiul care a…

- CFR SA a lansat, de la inceputul acestui an, licitatii in valoare totala de 634,66 milioane lei, prin Programul Transporturi (PT), pentru modernizarea cladirilor de calatori din opt gari, respectiv Gara de Nord (etapa I), Sinaia, Busteni, Videle, Ploiesti Vest – aflate pe raza SRCF Bucuresti, Pascani,…

- Numarul persoanelor care au beneficiat de indemnizatii pentru cresterea copilului a fost, in luna iunie 2023, de 169.113, in scadere cu 912 persoane fata de luna mai, cand 170.025 de persoane au primit acest tip de beneficiu, conform datelor publicate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala…

- Au trecut deja 4 ani de la inaugurarea primelor rețele 5G comerciale din Romania, iar in acest timp, tehnologia s-a maturizat, a crescut și s-a raspandit din ce in ce mai mult, acoperind inițial orașele cele mai importante ale țarii, precum București, Cluj sau Iași, dupa care și-a extins „ramurile”…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa, luni, 24 iulie, in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 100 de ani de la nasterea Reginei Ana, informeaza Banca Centrala.Aversul monedei prezinta castelul Savarsin, inscriptia "ROMANIA" in arc de cerc, stema Romaniei, valoarea nominala "10 LEI"…

- 23 de elevi din judetul Dolj au reusit sa obtina media generala 10 la Evaluarea Nationala, conform rezultatelor initiale, publicate miercuri. Promovabilitatea in judet a fost de 73,18%. Doljul a avut 3031 de medii peste 5 din totalul celor 4470 de elevi inscrisi. Unde au fost obtinute mediile maxime…

- La nivel national, cele mai multe medii de 10 au obtinut elevii din judetul Iasi (28), urmati de Cluj (24), Dolj (23) si Timisoara si Valcea, cate 19. La proba de Matematica, au fost obtinute 3.066 de note de 10. La proba de Limba Romana doar 63 de elevi au obtinut nota 10. Potrivit datelor centralizate…