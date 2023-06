Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria sau in Republica Elena, precum și retur catre Romania, ca in aceasta perioada se preconizeaza inregistrarea unor timpi de așteptare ridicați la punctele de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria sau in Republica Elena, precum și retur catre Romania, ca in aceasta perioada se preconizeaza inregistrarea unor timpi de așteptare ridicați la frontiera.

- Este plin pe litoral in acesta vacanța de Rusalii. Turiștii și-au facut rezervari din timp și spera sa aiba parte de cateva zile de distracție și de relaxare, la malul marii. Vremea ține cu ei. 70 de mii de turiști sunt așteptați in aceste zile la mare.

- Se da startul sezonului concediilor, iar pentru mulți romani destinația de vacanța aleasa va fi statul elen. Inainte de a ajunge sa se bucure de peisajele superbe și plajele cu nisip fin, turiștii trebuie sa afle care sunt locurile din Grecia in care nu ai voie sa mergi cu tocuri sau imbracat sumar.…

- Aproape un sfert dintre romani nu au fost in nicio vacanta in ultimul an, iar cei mai multi din cei care au mers, au ales Brasovul ca destiantie turistica . 23% dintre romani nu au fost in nicio vacanța in ultimul an și doar jumatate și-au permis o vacanța mai lunga de 4 nopți, arata un studiu sociologic…

- Sunt cozi, din nou, la ieșirea din țara la frontiera Nadlac II. Se circula bara la bara la frontiera Nadlac II, iar timpii de așteptare erau,... The post Frontiera Nadlac II, blocata duminica dupa masa. Romanii se intorc la munca dupa vacanța de Paști appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au anunțat cum va fi vremea de 1 mai. Veștile mult așteptate de romani, mai ales de cei care urmeaza sa plece intr-un scurt concediu in aceasta mini-vacanța, nu sunt tocmai bune. Prognoza meteo ANM Dupa furtunile și temperaturile scazute din…

- Dezlegare la pește de Buna Vestire, in 25 martie. Recomandarile șefului ANPC: la ce trebuie sa fim atenți cand cumparam pește Pe 25 martie, romanii sarbatoresc Buna Vestire, ziua in care Fecioara Maria a primit vestea ca il va naște pe Hristos. Conform tradiției, pentru masa de sarbatoarea Bunei Vestiri,…