La ce temperatură trebuie să setezi aparatul de aer condiționat în zilele caniculare Atunci cand setam temperatura aparatului de aer conditionat in afara unor limite, cream conditii neplacute pentru spatiul personal. Pentru a evita neplacerile, va aducem la cunostinta ca temperatura trebuie setata cu cel mult 10°C sub cea din exterior pentru a ne proteja sanatatea pe timpul verii. Pentru o durata lunga de viata si functionarea la calitate optima a aerului furnizat, expertii recomanda verificarea periodica a unitatilor de aer conditionat. Reprezentantii furn (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

