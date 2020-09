La ce temperatură moare, de fapt, virusul SARS-COV-2 Noi informații cu privire la SARS-COV-2 vin de la Universitatea Hong Kong. Chinezii au realizat mai multe teste și au aflat cum reacționeaza coronavirusul, in funcție de temperatura. Oamenii de știința chinezi au ajuns la urmatoarele concluzii: la 4 grade Celsius, noul coronavirus ramane stabil, iar infecția poate dura pana la doua saptamani. Cu cat crește temperatura, SARS-COV-2 iși pierde din putere. La 22 de grade Celsius, SARS-COV-2 este activ doar timp de o saptamana. La 37 de grade Celsius, virusul rezista doar doua zile, iar la temperaturi de cel puțin 56 de grade, dispare in aproxiamtiv… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avem un inceput de toamna care imparte Romania in doua. In jumatate de țara, in sud și est, se anunța soare ca-n iulie, cu temperaturi de 38 de grade celsius la umbra. Iar in Vest, Nord-Vest și Centru vremea va fi instabila, cu temperaturi sub 20 de grade Celsius. Digi24 a facut un experiment pentru…

- Meteorologii anunta ca vremea va fi in general instabila, iar temperaturile se vor situa intre 22 și 30 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse intre 11 și 21 de grade Celsius. Vineri, 21 august 2020, cerul va avea innorari temporar accentuate in cea mai mare parte a țarii și se vor semnala…

- CHIȘINAU, 21 aug - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi temperaturi caniculare de pana la 32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevad. © Photo : Serviciul Hidrometeorologic de StatPrognoza meteo pentru 21-27 august In nordul țarii…

- CHIȘINAU, 4 aug - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi vom avea temperaturi ridicate. In nordul țarii, valorile termice vor varia intre 27 și 30 de grade. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla sud-est. In centru, maximele vor fi de 31 de grade, iar la sud termometrele…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza speciala pentu București, valabila de joi pana sambata, la ora 2.00. Vremea va fi caniculara, cu temperaturi de pana la 38 de grade Celsius. Vineri dupa-amiaza e posibil sa apara ploi torențiale și vijelii.„In intervalul menționat,…

- Maine am putea avea cea mai fierbinte zi de la inceputul anului: se vor inregistra 39 de grade Celsius vor fi la umbra. Capitala si 21 de judete se vor afla, miercuri si joi, sub avertizare Cod galben de canicula si disconfort termic, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie.

- CHIȘINAU, 21 iul – Sputnik. Temperaturi de peste 30 de grade sunt prognozate astazi pe teritoriul Republicii Moldova. Cea mai inalta valoare se va inregistra la sud, unde mercurul in termometre va indica 32 de grade Celsius. Deși cerul va fi acoperit de nori, in cea mai mare parte a țarii, SHS nu…

- CHIȘINAU, 17 iun. - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi temperaturi caniculare și ploi cu descarcari electrice. Potrivit meteorologilor, vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica scazuta. Cerul va fi variabil, iar vantul…