- Potrivit Institutului National de Statistica, in luna noiembrie, rata anuala a inflatiei a crescut la 16,8 "Rata inflatiei de la inceputul anului noiembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021 este 15,9 . Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 este 16,8 ", transmite…

- Zaharul se afla in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere a pretului de 61,94% in noiembrie 2022 fata de noiembrie 2021, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Alte alimente care au consemnat cresteri importante de pret sunt untul…

- Managerii din industria prelucratoare chestionați de INS au prognozat pentru urmatoarele trei luni o creștere a activitații in comerțul cu amanuntul, o relativa stabilitate a numarului de salariați in industria prelucratoare și servicii și o creștere accentuata a prețurilor in comerțul cu amanuntul.…

- Potrivit datelor publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS), Romania va cunoaște un nou val de scumpiri in urmatoarele trei luni, anunța angajatorii care vorbesc despre o creștere "accentuata" a preturilor de vanzare cu amanuntul. Prețuri mai mari se așteapta și in industria prelucratoare…

- Afacerile din comertul cu ridicata, in care nu sunt incluse autovehiculele si motocicletele, au crescut cu 25% in primele noua luni ale acestui an, fata de aceeasi perioada din 2021, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, pe serie bruta, cu 4,6%, in primele noua luni fata de perioada similara din anul anterior, iar volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a urcat cu 26,7%, potrivit datelor publicate miercuri…

- Managerii din economie se asteapta in perioada octombrie-decembrie la crestere accentuata a preturilor in industria prelucratoare, constructii si comert, arata datele INS publicate vineri.In acelasi timp, activitatea economica din industria prelucratoare, comert cu amanuntul si servicii va fi relativ…

- – Relativa stabilitate a activitații in industria prelucratoare, comerțul cu amanuntul și servicii – Relativa stabilitate a numarului de salariați in industria prelucratoare și servicii – Creștere accentuata a prețurilor in industria prelucratoare, construcții și comerțul cu amanuntul. Industrie prelucratoare…