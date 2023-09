La ce școală privată merg copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță La ce școala privata merg copiii Andrei și ai lui Catalin Maruța Daca majoritatea copiilor se mai bucura de cateva zile de vacanța, copiii Andrei și ai lui Catalin Maruța au inceput deja cursurile. Eva și David invața la o școala privata și au trait saptamana aceasta emoțiile primei zile din noul an școlar. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Eva Maruta (@evamaruta) Imbracați frumos, in uniforma, cei doi au fost duși de parinți la școala la inceputul saptamanii. Momentul a fost surprins in imagini și postat apoi pe social media, spre bucuria urmaritorilor. Surpriza a… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Andra a implinit 37 de ani pe 23 august. Ziua a fost cu atat mai speciala pentru celebra cantareața deoarece ea și Catalin Maruța au sarbatorit și 15 ani de casnicie. Avand toate motivele de sarbatoare, ei au dat o petrecere la care au participat toți membrii familiei. „Este ziua de naștere a celei…

- Amalia Enache se afla de aproximativ o saptamani in Barcelona, Spania, oraș pe care l-a vizitat de multe ori. Acum, prezentatoarea Știrilor de la Pro TV a fost surprinsa de atitudinea turiștilor de acolo, pe care nu i-a laudat, dimpotriva, i-a criticat. Intr-o postare pe rețelele de socializare, Amalia…

- Andra se afla zilele acestea intr-o croaziera de lux impreuna cu Catalin Maruța și cei doi copii ai lor, David și Eva. Pe rețelele de socializare, ei posteaza fotografii și clipuri video pentru fanii lor, iar recent, pe Instagram, artista a fost criticata pentru ipostaza in care apare alaturi de fiica…

- Unde iși petrec luna de miere Ilinca Obadescu și Mihai Gruia Inca din momentul in care s-au cunoscut, Ilinca Obadescu și Mihai Gruia s-au indragostit iremediabil și au știut ca vor sa iși petreaca viața impreuna. Dupa cererea in casatorie petrecuta de Revelion, in urma cu trei saptamani a venit și momentul…

- Anca Serea face al șaptelea copil? Anca Serea are o familie fericita și numeroasa. La 42 de ani, vedeta este de șase ori mama. Ea are doi copii din casnicia cu fostul soț, David și Sarah, și patru copii cu actualul sau partener: Noah, Ava, Moise și Leah. Cu toate astea, Anca și Adrian Sana iși mai doresc…

- Totul despre croaziera in care au plecat Andra și Catalin Maruța Alaturi de copiii lor, Eva și David, Andra și Catalin Maruța s-au cazat intr-un apartament spațios, situat la etajul 9 al impresionantului vas de croaziera. De pe balconul acestui apartament, ei pot admira intinderea nesfarșita a apei…

- Andra și Catalin Maruța se afla zilele acestea intr-o vacanța departe de Romania. Nu au plecat la distracție și la relaxare singur, sunt insoțiți de copiii lor, David și Eva Maruța. In urma cu cinci zile, Andra, Catalin Maruța, David și Eva s-au imbarcat in avion in Romania, cu destinația Spania. Acolo…

- Cum arata acum copiii Antoniei și ai lui Alex Velea Antonia și Alex Velea au impreuna doi copii carora incearca sa le ofere o educație cat mai buna. Dominic și Akim au noua, respectiv șapte ani, și intregesc frumoasa familie a celor doi artiști. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita…