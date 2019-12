La ce să se aștepte Rusia de la Comisia Europeană sub conducerea Ursulei von der Leyen Cu o luna înaintea Anului Nou, noua componența a Comisiei Europene a trecut la lucru - este vorba de cvasi-guvernul UE, în frunte cu Ursula von der Leyen. Aceasta a rostit saptamâna trecuta un discurs programatic, în care a prezentat prioritațile echipei pe care o conduce. Deși formal numarul acestora este de zece, accentul se pune pe patru: este vorba de lupta împotriva schimbarilor climatice - pentru care se preconizeaza sa fie prezentat "un nou curs politic verde" - de dezvoltarea comunitații digitale și a economiei digitale, de egalitatea de gen și consolidarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

