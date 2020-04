La ce sa fii atenta cand te vopsesti acasa. Ela Craciun da sfaturi utile pe blogul ei!

Stiri pe aceeasi tema

- Statul acasa poate fi distractiv daca vrei sa-ți ocupi timpul cu activitați relaxante sau care iți dau o energie buna. Dupa aceasta perioada de izolare, ne vom reintoarce la rutina zilnica, job, mers la sala, ieșiri cu prietenii, toate acele lucruri care ne ocupau inainte toata ziua. Așadar, merita…

- Igiena mainilor este una dintre cele mai eficiente arme in combaterea bolilor. Este foarte important sa acordam in aceste zile o atentie deosebita modului in care ne spalam.Ne ofera cateva sfaturi utile doctorul Florin Daniel Enache, chirurg ortoped pediatru in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta…

- Administratorii saloanelor de infrumusetare sunt obligati sa-si inchida afacerile pe perioada pandemiei. Decizia a fost anuntata de premierul Ion Chicu, dupa sedinta Comisiei pentru Situatii Exceptionale.

- Cați dintre noi, in timpul orelor ce pareau interminabile la birou nu ne-am gandit macar o data ce bine ar fi sa putem lucra de acasa? Sau cand mijloacele de transport erau aglomerate dimineața sau vremea rece și neprietenoasa ne imbia sa stam in casa, nu ne-am dorit sa nu mai fie nevoie sa batem Articolul…

- Noul coronavirus care provoaca COVID 19 este o noua infectie virala din categoria coronavirusurilor, ce nu era identificata anterior. Virusul care cauzeaza infectia cu COVID 19 nu este acelasi cu coronavirusurile care circula in mod comun in populatie coronavirusurile comunitare , care cauzeaza boli…

- Stam acasa, in izolare. Suna crunt pentru mulți dintre noi, cei obișnuiți cu o viața activa, profesionala și sociala. Izolarea aduce cu sine multe neliniști, multa incertitudine. Cat va dura? Ce va aduce ziua de maine, cine dintre cei dragi sau cei...

- Epidemia de coronavirus si masurile de izolare luate in majoritatea tarilor, cu scopul descurajarii interactiunilor sociale determina tot mai multe companii sa-si incurajeze angajatii sa lucreze de la un nou tip de birou: cel de acasa.

- Ela Craciun vine in ajutorul tututor parintilor cu sfaturi practice despre cum pot sa-si petreaca timpul impreuna cu cei mici, date fiind zilelel libere pe care le au la dispozitie acestia.