Stiri pe aceeasi tema

- "E eficient, dar e anapoda", spune un medic despre medicamentul creat pentru bolnavii de diabet. Dupa intreruperea tratamentului cu Ozempic, kilogramele se pun imediat la loc, explica specialistii. Medicii si farmacistii spun ca de cateva luni se confrunta cu un adevarat fenomen legat de medicamentul…

- Guvernul a adoptat vineri ordonanța prin care cresc mai multe taxe in Romania. Ministerul Finanțelor a venit cu lista de masuri adoptata. Bineințeles, daca au bagat vreo „șoparla” in document, vom afla dupa ce se va publica in Monitorul oficial.

- Dupa doi ani de pauza pe plajele din Romania, in care au fost alungați de criza sanitara, vanzatorii de porumb și gogoși au revenit in numar foarte mare pe litoral. Iata la ce riscuri te supui daca mananci de la ei, dar și ce boli poți lua de la vanzatorii de pe litoralul din țara noastra!

- In acest weekend plajele de pe litoral sunt destul de populate. Asadar, nu puteau lipsi...vanzatorii ambulanti.Acestia nu lipsesc nici in acest an si vand diverse produse. Pe litoralul romanesc, acesti se intrec in oferte: Scoici de mare, stelute, coliere, Gogosi cu ciocolata si vanilie, si nu putea…

- A inceput sezonul estival la malul marii, iar acum cu toții merg pe litoral pentru zile de distracție și relaxare, dar și pentru preparatele care mai de care. Iata insa țeapa pe care mulți romani o iau atunci cand merg in restaurante și terase.

- Anual, zeci de mii de turiști ajung pe litoral, insa ar trebuie sa știe foarte bine care sunt cele mai toxice plaje, caci exista și așa ceva in țara noastra. Aici se aduna tone de gunoaie care ulterior se intorc in organism și ne pot provoca boli grave.

- Romania sustine un al saselea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, a afirmat, luni, Bogdan Aurescu, inainte de reuniunea ministrilor de Externe din statele membre UE, care se desfasoara la Bruxelles, informeaza AGERPRES. „Desigur, o sa ne concentram azi asupra Ucrainei si asupra efectelor crizei pe…