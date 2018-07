Stiri pe aceeasi tema

- Ochelarii de soare reprezinta un element extrem de important pentru sanatatea ochilor nostri. Desi oamenii cred ca ochelarii de soare trebuie folositi doar pe timp de vara, ei bine lucrurile nu stau deloc asa.

- Candidatul Partidului Socialiștilor din RM, la funcția de primar general al Chișinaului, Ion Ceban, a vorbit in cadrul conferinței de presa, susținuta, in ziua de 25 Aprilie, despre scandalul demolarii Casei de Cultura a Sindicatelor, care are loc saptamina aceasta, despre cazuri similare și a prezentat…

- Italia il vrea selectioner pe Carlo Ancelotti. Fostul antrenor al lui Real Madrid si Bayern Munchen s-a intalnit la Roma cu doi dintre sefii Federatiei Italiene de Fotbal, si si-a dat acordul de principiu de a prelua "squadra azzurra", potrivit Corriere dello Sport.

- DINAMO POLI TIMISOARA LIVE ONLINE STREAM VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Istvan Kovacs va oficia meciul DINAMO - POLI TIMISOARA, ajutat de asistentii Marius-Mihai Marica si Vlad Barleanu. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit, vineri, de la ora 20:45, DINAMO POLI TIMISOARA LIVE ONLINE STREAM VIDEO.…

- In weekend se disputa a 20-a etapa a Ligii a IV-a Brașov, a cincea a returului. Pentru a treia saptamana la rand, AS SR Brașov va intalni formația de pe a patra poziție a clasamentului. De aceasta data este vorba despre Inter Cristian, care, fiind neinvinsa in retur, le-a surclasat pe Chimia Orașul…

- Un numar de 88 de copii si tineri cu probleme sociale ori cu probleme de handicap vor beneficia in aceasta vara de locurile din taberele puse la dispozitie prin Directia Judeteana de Sport si Tineret Caras-Severin. "Taberele sociale sunt disponibile celor care indeplinesc conditiile noastre. In acest…

- Reputatul tehnician italian Fabio Capello, care si-a construit un palmares remarcabil, mai ales la cluburile Real Madrid si AC Milan, a anuntat luni ca pune capat carierei de antrenor, dupa o experienta nereusita in China. Chestionat de Radio Anch'io Sport in legatura cu posibilitatea de a prelua…

