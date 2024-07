La ce riscuri ne expunem dacă bem apă de la robinetul din baie De ce nu este recomandat sa consumi apa de la robinetul din baie? Specialiștii au dezvaluit motivele. Este esențial sa fim foarte atenți la sursa de apa potabila pe care o folosim pentru hidratare, mai ales in timpul verii, cand necesarul de apa al organismului crește considerabil. Apa de la robinetul din baie poate conține impuritați și bacterii din cauza conductelor mai vechi sau a lipsei de filtre adecvate. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

