Stiri pe aceeasi tema

- Renumararea voturilor din Sectorul 1 s-ar fi terminat, iar conform unor surse, Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului, ar avea cu 1000 de voturi mai mult decat Clotilde Armand. Un comunicat oficial privind numaratoarea voturilor va fi emis abia maine, anunta Romania TV, dar mai multe surse spun…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la DcNews, ca in opinia sa primarul Sectorului 1 din Capitala, Clotilde Armand, iși va da demisia daca se va dovedi ca a pierdut alegerile locale dupa renumararea voturilor. Afirmația vine in contextul in care surse citate de Antena 3 afirma ca s-a…

- Renumararea voturilor, de la Sectorul 1 al Capitalei, dispusa la solicitarea SIIJ s-a termina, iar Daniel Tudorache ar fi batut-o pe Clotilde Armand cu peste 1.000 de voturi. Potrivit Antena 3, in urma...

- La alegerile locale de anul trecut din Sectorul 1 al Capitalei doi candidați și-au disputat funcția de primar. Din partea PSD candida fostul primar Dan Tudorache, iar din partea USR PLUS, Clotilde Armand. In urma voturilor exprimate la acel moment candidatul USR PLUS era dat ca și caștigator. Ulterior,…

- Daniel Tudorache a oferit prima reacție dupa ce renumararea voturilor de la Sectorul 1 s-a incheiat. Noile cifre il dau caștigator de drept al Primariei Sectorului 1, cu aproape 1000 de voturi in plus fata de contracandidata sa, Clotilde Armand, actualul primar. Totuși, Tudorache aștepta comunicatul…

- Fostul primar al Sectorului 1 din Capitala, Daniel Tudorache, a intrat in direct la Antena 3 unde e a declarat ca, inainte de a se pronunța cu privire la rezultatul renumararii voturilor, așteapta comunicatul oficial al Parchetului General.

- Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a refuzat sa comenteze informația conform careia ar fi caștigat alegerile locale dupa renumararea voturilor de catre polițiști. El a spus ca așteapta un comunicat oficial al Parchetului. „Aștept sa vina un comunicat maine sau cel tarziu vineri…

- Polițiștii si procurorii din Operatiunea „Frauda de la Sectorul 1" au terminat renumararea voturilor de la alegerile locale care au avut loc anul trecut. Surse din ancheta au precizat pentru Ziuanews ca diferenta ar fi de 1.360 de voturi in favoarea lui Daniel Tudorache de la PSD, fostul primar al Sectorului…