La ce probleme să te aștepți dacă vrei să cumperi o mașină cu peste 200.000 de km? O mașina complet noua, nu este un lucru pe care ți-l poate permite oricine, iar in majoritatea cazurilor, mașinile second hand sunt cea mai buna opțiune, atunci cand ai nevoie de o mașina dar nu ai un buget suficient. ​Insa, un autoturism nou, vine și cu anumite riscuri pe care ți le asumi, atunci cand iei decizia de a-l achiziționa, in special atunci cand acesta a fost foarte utilizat și are peste 20. 000 km. Pe langa anumite probleme de care s-ar putea ca vanzatorul sa nu iți spuna, orice mașina care a depașit acest numar de km este predipusa la anumite probleme. ​Inainte de toate, daca te… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii se dezvolta in ritmuri diferite in tot felul de moduri, de la momentul in care fac primii pași pana la cel in care ințeleg ca propria lor perspectiva poate fi diferita de cea a altcuiva. Limbajul nu este diferit, așa ca nu exista o varsta fixa la care un copil ar trebui sa inceapa sa vorbeasca.…

- Mașina nou-nouta pe care o conduci sufera, inevitabil, pierderi de valoare imediat ce ai facut cu ea primii kilometri.Prin urmare, este bine sa stii ca dupa ce ieși din reprezentanța la volanul unui vehicul nou, valoarea lui scade, pe loc, cu aproximativ 10%, potrivit specialiștilor de la…

- Sute de adolescenti si tineri care au vizitat sambata Cetatea Alba Carolina, unde la acest sfarsit de saptamana se desfasoara "Alba Fest", au primit recomandari din partea politistilor pentru protejarea bunurilor personale in conditii de aglomeratie, fiind, totodata, informati in legatura cu consecintele…

- Tu ce știi despre anvelopele OEM?Constructorii de autovehicule lucreaza impreuna cu furnizorii de anvelope astfel incat mașina finala sa indeplineasca cerințele stabilite de producatorul acesteia. Dar, desigur, nu exista o anvelopa ideala care sa satisfaca toate nevoile clienților. Mai degraba una care…

- Viata masinii tale depinde de atentia pe care o acorzi ingrijirii si efectuarii la timp a reviziilor si a schimburilor de ulei pentru motor. Acesta are un rol deosebit de important si de el depinde durabilitatea vietii motorului masinii tale. Totodata, uleiul acesta este parte a sistemului de lubrifiere…

- Desi majoritatea personelor care doresc sa cumpere o perna ortopedica se uita in primul rand la pretul ei, acesta nu este cea mai importanta caracteristica atunci cand vrei sa o alegi pe cea mai buna, indiferent de tipul ei. De ce? Pentru ca lucrurile ieftine de fapt pot fi cele mai scumpe, iar o perna…

- Achizitionarea unei masini noi reprezinta un efort financiar destul de mare, mai ales atunci cand nu dispui de resurse si economii suficiente. Daca pe lista de dorinte de anul acesta este inlocuirea masinii, dar situatia ta economica nu este tocmai roz, afla ca exista solutii care sa te ajute sa-ti…