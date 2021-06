La ce probleme au fost ieri la Medgidia un accident mai lipsea. Au fost implicate un autoturism si o bicicleta

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulatie mai putin obisnuit a fost anuntat in jurul orelor 05.00 la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Apelantul a explicat salvatorilor ca un motociclist are nevoie de ingrijiri medicale de specialitate dupa ce a intrat cu motocicleta intr un copac cazut pe…

- Accident rutier in Constanta la intersectia bulevardului IC Bratianu cu strada Theodor Burada.Un accident de circulatie a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Cel cae a solicitat ajutorul salvatorilor a explicat ca este vorba despre un…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta noapte, in jurul orelor 23.00, in municipiul Constanta.Apelantul, care a sunat la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, a anuntat ca evenimentul rutier a avut loc, pe Soseaua Mangaliei, in zona benzinariei OMV. In urma coliziunii dintre…

- Un accident grav a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Apelantul a mentionat ca in evenimentul rutier de pe DN 3, intre Murfatlar si Ciocarlia de sus, sunt implicate doua autoturisme. Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant…

- Un grav accident de circulatie a fost anuntat, in aceasta noapte, in jurul orelor 03.30, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Cel care a alerta salvatorii le a explicat ca in Medgidia, in zona magazinului Penny, un autoturism a intrat intr un copac. O victima este incarcerata…

- Un apel sosit la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta a anuntat salvatorii ca trebuie sa intervina pentru scoaterea unei persoane din mare. Apelantul a explicat dispecerului de la 112 ca este nevoie de prezenta lor la Mangalia, in dreptul Farului vechi din Mangalia. ...

- Un accident de circulatie a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Potrivit apelantului evenimentul rutier s a petrecut in sensul giratoriu de la Aqua magic din mamaia. Sunt implicate un autoturism si o motocicleta. A rezultat o victima…

- Un accident rutier a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Apelantul a anuntat salvatorii ca s a produs un accident rutier la intrare in Pecineaga, judetul Constanta.Acesta a mai precizat ca este vorba despre o autoutilitara, rasturnata,…