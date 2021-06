Emoții mari pentru toți elevii. Afla chiar acum la ce ora va afișa edu.ro notele la sesiunea din vara a Evaluarii Naționale 2021. La ce ora va afișa edu.ro notele la sesiunea din vara a Evaluarii Naționale 2021 Rezultatele la Evaluarea Naționala 2021 urmeaza sa fie afișate pe site-ul oficial edu.ro, marți, 29 iunie, pana la ora 14:00, dar și la fiecare instituție de invațamant in parte. De menționat este faptul ca, cei nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații in perioada 29 iunie 2021 (16:00 – 19:00) – 30 iunie 2021 (8:00 – 12:00), inclusiv online, urmand ca in perioada 30 iunie –…