La ce oră trebuie să mîncăm, în funcţie de alimentele alese Alimentele bazate pe zahar ingrașa, așa ca ele trebuie consumate dimineața. Daca le consumați seara, nu numai ca va ingrașați, dar este dat peste cap și sistemul digestiv Cel mai bun moment pentru a consuma zaharuri este dimineața. Insulina organismului poate ”lupta” mai bine cu zaharul. Plus ca e foarte probabil sa le ardeți pe parcursul zilei, ci activitațile zilnice. Daca mincați zaharuri Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor oferite de Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud, doar 250 de persoane au fost vaccinate in ultima zi din 2020 și prima zi din 2021. Ieri, alte 440 de doze au ajuns la Bistrița, procesul fiind reluat in aceasta dimineața. In județul nostru, campania de vaccinare a inceput in ultima…

- Prefectul judetului Buzau Leonard Dimian a demisionat din functie luni dimineata, el anuntandu-si decizia pe pagina de Facebook. Dimian a declarat ca demisia sa este un gest de onoare alegand acest pas dupa ce Guvernul care l-a sustinut a fost schimbat. Angajatii din Prefectura au aflat luni dimineata…

- Polițiștii și procurorii fac joi dimineața 28 de percheziții in Suceava la membrii unei grupari specializate in contrabanda cu țigari. Aceștia ar fi fost ajutați de 7 polițiști de frontiera, care le furnizau liderilor gruparii date privind dispunerea patrulelor. Potrivit unui comunicat al DIICOT, polițiștii…

- Un barbat de 70 de ani a fost ranit in urma unui accident produs in acesta dimineața, la intersectia strazilor Fratii Golesti si Vasile Alecsandri din Craiova. Polițiștii doljeni spun ca barbatul a fost lovit de un autoturism in timp ce traversa strada in apropierea unei treceri de pietoni. Potrivit…

- Un urs a provocat serioase stricaciuni la cabana Omu miercuri noapte, probabil in cautare de hrana. Urmele dezastrului au fost descoperite a doua zi de meteorologul Radu Manta, care a anunțat cabanierul.Cabana Omu, care este nelocuita in aceasta perioada a anului, a fost atacata de un urs flamand. Acesta…

- Vremea pe 16 noiembrie va fi frumoasa și cu temperaturi mai ridicate decat media acestei perioade, iar in Dobrogea se așteapta ploi pe tot parcursul zilei. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a anunțat ca luni, 16 noiembrie, cerul va fi variabil in jurul pranzului, iar in sudul și estul țarii,…

- Te-ai saturat sa-și faci cafeaua la ibric sau sa speli vasele cu mana….Mașina de spalat rufe se scutura din toate parțile, iar la televizor nu mai vezi imaginea cum trebuie! Nicio problema! Cumpara-ți electronice sau electrocasnice de la BIASICOM. Luna NOIEMBRIE ai oferte de nerefuzat! Sunt 30 de zile…