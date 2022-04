Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei este așteptat sa susțina in cursul zilei de astazi un discurs in Parlamentul Romaniei. Anunțul a fost facut pe Facebook inca de saptamana trecuta de președintele Senatului, Florin Cițu, și de președintele Comisiei de aparare din Senat, Pavel Popescu.

