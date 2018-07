Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep va disputa al doilea meci la Wimbledon 2018 pe a doua arena ca importanta a complexului de la All England Club, singurul meci feminin programat, joi, pe Central fiind cel dintre britanica Johanna Konta si Dominica Cibulkova - jucatoarea eliminata in extremis de pe lista capilor de serie…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va evolua, joi, in jurul orei 17.00, in turul doi la Wimbledon, contra sportivei chineze Saisai Zheng, locul 126 WTA.Meciul este al doilea de pe terenul 1, dupa intalnirea dintre Marin Cilic (Croatia) - Guido Pella (Argentina). La dublu masculin, Marius Copil…

- Organizatorii turneului de la Wimbledon au anunțat in aceasta seara programul zilei de joi de la Wimbledon, cand principala favorita Simona Halep o va infrunta pe chinezoaica Saisai Zheng (126 WTA). Partida este programata a doua pe Terenul 1 și va incepe in jurul orei 16:00, ora Romaniei, dupa terminarea…

- Simona Halep, liderul WTA, va juca, marți, primul meci la turneul de la Wimbledon 2018. Sportiva noastra va disputa o partida contra japonezei Kurumi Nara, locul 101 WTA. Duelul va incepe in jurul orei 18:30. Meciul dintre Simona Halep și Kurumi Nara va avea loc pe terenul central și va fi al treilea…

- Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) debuteaza la Wimbledon, in jurul orei 19:00, impotriva japonezei Kurumi Nara (26 de ani, 100 WTA) si a dezvaluit mesajul pe care antrenorul Darren Cahill i l-a transmis inaine de intrarea in competitia de la All England Club.

- Daneza Caroline Wozniacki si americanca Sloane Stephens sunt singurele care pot ameninta, prin rezultatele de la Wimbledon, al treilea turneu de Mare Slem al anului, pozitia de lider al clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) detinuta de romanca Simona Halep. …

- Simona Halep conduce detasat in clasamentul WTA, dar risca sa nu fie favorita principala la turneul de la Wimbledon. Organizatorii britanici ii pregatesc un mare favor Serenei Williams si au dat de inteles ca exista posibilitatea ca americanca sa ii ia Simonei statutul de cap de serie numarul 1.…

- Castigatorii de la turneul Wimbledon de anul acesta vor primii cate 3 milioane de dolari de fiecare. Fondul de premiere al turneului a crescut cu 7,6% fata de anul trecut, potrivit Bloomberg. All England Club anunta ca fondul total de premiere este de 46,5 milioane de dolari. Din…