La ce ora incepe, azi, slujba la Catedrala: Praznicul Botezului Domnului in Arhiepiscopia Tomisului. Programul arhiepiscopului

- Miercuri, 6 ianuarie, Biserica Ortodoxa va praznui Botezul Domnului nostru Iisus Hristos sau Boboteaza. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va avea urmatorul program: Ajunul Bobotezei - marți, 5 ianuarie, - ora 5.15, va oficia Liturghia Sfantului Vasile…

- Ierarhul Tomisului a oficiat Acatistul Sfantului Serafim de Sarov si Acatistul Invierii, la Constanta, pe data de 2 ianuarie de la ora 22.00. Persoanele prezente au fost atentionate verbal, politistii amintindu le despre necesitatea adoptarii unui comportament responsabil. Arhiepiscopul Tomisului, IPS…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, va oficia o slujba sambata, de la ora 22.00. Aceasta va avea loc la Catedrala arhiepiscopala din Constanța. Teodosie a oficiat și slujba de Anul Nou, la care au participat aproximativ o suta de credincioși, deși circulația este interzisa dupa ora 23.00.…

- Arhiepiscopul Tomisului a ignorat, din nou, recomandarile autoritaților pentru prevenirea și combaterea pandemiei de coronavirus. IPS Teodosie a ținut Slujba de Anul Nou, in ciuda solicitarilor Patriarhiei Romane. La Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța au fost prezente circa 100…

- Arhiepiscopul Tomisului a oficiat vineri, incepand cu ora 8.30, Sfanta Liturghie prilejuita de praznicul Nasterii Domnului, la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" impreuna cu un sobor de preoti. La eveniment au fost prezente cateva zeci de persoane care purtau masca de protectie.…

- Potrivit programului postat de Arhiepiscopia Tomisului, IPS Teodosie, astazi, 25 decembrie, la praznicul Nasterii Domnului, va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta.Slijba incepe la ora 08.30. La sfarsitul Sfintei Liturghii, membrii Coralei…

Un preot din Constanța a postat in spațiul public un mesaj in care ii acuza pe medicii Spitalului Județean ca omoara oameni folosind testul Covid. Preotul Laurențiu Celareanu slujește in cadrul Catedralei Arhiepiscopale „Sfinții…