La ce ora incep probele de Matematica și istorie de la examenul de Bacalaureat 2022. Astazi, elevii de liceu susțin cea de a doua proba scrisa de la examenul de Bacalaureat 2022. Este vorba despre proba obligatorie a profilului, adica cea la Matematica sau la Istorie, in funcție de profilul real sau uman. La ce ora incep probele de Matematica și istorie de la examenul de Bacalaureat 2022 Probele de Matematica și istorie de la examenul de Bacalaureat 2022 incep de ora 9.00, iar accesul candidatilor in centrul de examen la probele scrise se face in intervalul 7,30 – 8,30. Totodata, timpul destinat…