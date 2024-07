Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici (19 ani), campion la JO 2024 in proba de 200 m liber, este vazut cu a treia șansa la casele de pariuri pentru a caștiga „proba regina” a natației # Bucureșteanul are cota 6, dupa ce inaintea calificarii in finala, programata de la ora 23:39, era principal favorit cu medie de 3,3! # Mare…

- David Popovici lupta, miercuri, pentru un nou titlu olimpic, de aceasta data la 100 de metri liber, dupa ce luni s-a impus la 200 metri liber. Finala este programata la ora 23.39, iar Popovici s-a calificat cu al cincilea timp. Romanii au o zi plina la Paris, iar Berni Szocs are meci in optimi la ...…

- Romania e din nou cu ochii pe David Popovici, care poate caștiga miercuri o noua medalie olimpica de aur in proba de 100 m liber. Canotajul are la randul sau zi plina cu trei semifinale romanești. Intra in scena și romanii de la judo și tir cu arcul și Bernadette Szocs se apropie de medalie.

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei va evolua, marti, in finala de la Jocurile Olimpice de la Paris. Tot marti, intra in calificari si David Popovici la proba de 100 metri liber, dupa ce aseara castiga dramatic aurul la 200 metri. Programul de marti al sportivilor romani la JO: 11:00 Tenis de masa,…

- David Popovici e noul campion olimpic al probei de 200 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Romanul a caștigat luni seara finala probei din La Defense Arena. Popovici a evoluat pe culoarul 4 și era considerat principalul favorit. El a obținut prima medalie a „Team Romania” la Paris.…

- David Popovici (19 ani) inoata de la ora 21:40 in finala probei de 200 metri liber, un ultim care se disputa fara campionul olimpic en titre, Thomas Dean, și fara deținatorul titlului mondial, Hwang Sunwoo. Romanul, care s-a calficat cu cel mai bun timp, 1:44,53, este cel mai tanar din distribuția de…

- Jocurile Olimpice Paris. David Popovici s-a calificat in finala probei de 200 de metri liber, cu cel mai bun timp din calificari. Finala va avea... The post Jocurile Olimpice: David Popovici s-a calificat in finala probei de 200 de metri liber, cu cel mai bun timp din calificari appeared first on Special…

- David Popovici (19 ani) inoata miercuri, de la 19:52, la Belgrad, in ultimul act la 100 metri liber. In 2021 a fost pe șase, iar in 2022 a urcat pe prima treapta a podiumului. Finala in care va concura David Popovici va fi transmisa de la ora 19:52 de Antena 3. David Popovici va concura miercuri seara…