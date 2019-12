Citadin SA, Servicii Publice SA, Salubris SA si Compania de Transport Public SA au la dispozitie, in total, 188 de utilaje si autovehicule, cu 36 mai multe ca in sezonul trecut. Din numarul total de autovehicule si utilaje, 113 sunt ale societatilor comerciale ale municipalitatii, iar restul sunt contractate de Citadin SA, urmand sa fie utilizate in functie de vreme. Dintre autovehiculele municipalitatii, sapte sunt noi. Citadin SA, companie care asigura si coordonarea (...)