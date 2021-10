Stiri pe aceeasi tema

- Cum ne-a obișnuit cu umorul sau fantastic, Cabral a spus fanilor la ce nume s-a gandit pentru baiețelul sau. Andreea Ibacka nici nu a vrut sa auda de aceasta posibilitate de a-și numi copilul, insa propunerea facuta de micuța Namiko a starnit mari hohote de ras in randul internauților.Marți, 5 octombrie,…

- Andreea Ibacka le-a spus fanilor ce inalțime și ce greutate are baiețelul sau și al lui Cabral, asta dupa ce marți seara a nascut. Micuțul a primit nota 10, iar vedeta spune ca e foarte cuminte și plange foarte rar.

- Andreea Ibacka a nascut marți seara un baiețel perfect sanatos, iar Cabral deja a trimis poze cu bebelușul prietenilor sai. Un apropiat de-al prezentatorului TV a starnit mari hohote de ras pe Internet, dupa ce Cabral a postat reacția acestuia cand a vazut copilul.De cand a devenit tata de baiat, Cabral…

- Andreea Ibacka a nascut un baiețel perfect sanatos pe 5 octombrie 2021. In ziua in care actrița a adus pe lume al doilea copil, a plecat la spital insoțita de Cabral pentru ca intrase in travaliu. Declarațiile emoționante ale barbatului dupa e a devenit tatal unui baiețel minunat.

- Andreea Ibacka și Cabral sunt in culmea fericirii de cand au aflat ca vor deveni parinți pentru a doua oara! Cei doi au imparțit totul cu fanii lor de pe rețelele de socializare, iar acum, cu doar cateva zile inainte de a naște, viitoarea mamica a ținut neaparat sa faca o postare pentru a ramane in…

- Au mai ramas doar cateva zile pana cand Andreea Ibacka va aduce pe lume cel de-al doilea copil. Soția lui Cabral este plina de emoții pentru ziua in care iși va strange la piept baiețelul. Vedeta a declarat ca se deplaseaza mai greu in aceasta perioada și noaptea respira mai greu cu burtica pe care…

- Andreea Ibacka se pregatește sa devina mama pentru a doua oara in curand și frumoasa actrița a postat pe contul sau de Instagram o serie de fotografii cu burtica ei de gravida, chiar inainte de a naște.