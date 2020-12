Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolii nu vor putea sa se reuneasca mai mult de zece persoane de Craciun si de Revelion si vor putea sa se deplaseze doar in mod exceptional dintr-o regiune in alta, a anuntat Ministerul Sanatatii din Spania.

- PNL are 5 ministere la care nu renunța in viitoarea coaliție de guvernare care se va forma dupa alegerile parlamentare de duminica, au declarat surse liberale pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Potrivit surselor citate, discuțiile din PNL merg spre urmatoarele concluzii: Cate un vicepremier pentru fiecare partid…

- Avionul catre Laponia este rezervat in proportie de 75-, la fel si sejurul de Revelion catre Mexic, de exemplu. Iar pentru iubitorii de schi, o surpriza vine din Turcia, o tara ramasa deocamdata fara restrictii. La aproximativ 200 de kilometri de Istanbul se afla Uludag, o statiune de schi aflata la…

- Primarul Dominic Fritz a anunțat, astazi, ca pe langa faptul ca Targul de Craciun, așa cum se desfașura pana acum, a fost suspendat, nici cupola luminoasa nu va fi instalata anul acesta in Piața Victoriei. „Scopul meu este sa respectam toate regulile necesare și sa acceptam realitatea in care ne aflam,…

- Capitala va imbraca straie de sarbatoare și in acest an. Dupa ce primaria a decis sa instaleze un brad in centrul capitalei, astazi Ion Ceban anunța ca toate sectoarele vor fi amenajate in spiritul sarbatorilor de iarna, chiar și locațiile care urmeaza a fi date in exploatare, cum ar fi Parcul la Izvor.…

- Criza generata de noul coronavirus iși pune amprenta și pe sarbatorile de iarna. Astfel, conducerea Primariei Bacau a decis sa renunțe la organizarea obișnuitelor spectacole de Revelion și Craciun. „Nu se fac spectacole pentru sarbatorile de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Actrita cu proiectele teatrale in aer, din cauza scenariului rosu in care se afla acum Bucurestiul, si mamica a doi copii mici, Aylin (34) a vorbit despre schimbarile din viata ei de zi cu zi, casnicia de aproape 10 ani si planurile pe care si le face, in familie, pentru Craciun si Revelion.

- Invitat vineri seara la Digi 24, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a spus ca nu se asteapta ca sarbatorile de Craciun si Revelion din 2020 sa fie la fel ca cele din alti ani.