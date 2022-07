Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, marți, la Digi 24, ca profesorilor le va fi interzis prin lege sa mai faca meditații cu elevii din clasele la care predau și ca vor exista sancțiuni pentru cadrele didactice care nu o respecta, informeaza Edupedu.ro . Noul pachet legislativ propus de ministrul…

- Școlile trebuie sa decida in urma consultarii cu parintii, elevii si profesorii in ce interval vor avea o saptamana de vacanța intersemestriala.Profesorii spun ca aceasta reforma este des intalnita și in alte țari din Occident.Totuși, parerile elevilor sunt imparțite. In timp ce unii spun ca este o…

- Ministrul Educatiei anunta noi planuri de invațamant, de anul viitor. Schimbari pentru elevii de gimnaziu și liceu Sorin Cimpeanu pregateste modificarea Legii Educației. Ministrul Educatiei spera sa aiba susținerea Parlamentului in acest sens.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta noi planuri de…