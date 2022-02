Stiri pe aceeasi tema

- Diosmina este un compus natural din clasa flavonoidelor, cel mai frecvent prezenta in citrice. Flavonoidele sunt compuși vegetali care au proprietați antioxidante și antiinflamatoare. Astazi, diosmina este derivata pe scara larga dintr-un alt flavonoid numit hesperidina, care se gasește și in fructele…

- Rotaract Club Alba Iulia și Asociația Pentru Tine Alba Iulia, organizeaza, pe parcursul anului 2022, proiectul „Primul meu calculator”, fiind astfel donate 60 de calculatoare, copiilor din mediile vulnerabile. Proiectul „Primul meu calculator” iși propune sa ajute copiii, cu varsta cuprinsa intre 6…

- Pana in luna ianuarie 2022, in baza planului national de actiune ”Foc de artificii”, politistii specializați in domeniul armelor, explozivilor și substanțelor periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba desfasoara actiuni specifice, pe raza intregului judet, pentru verificarea legalitatii…

- Acțiunea „Foc de artificii”, desfașurata de polițiștii din Alba in aceasta perioada, pentru prevenirea oricaror evenimente negative, generate de nerespectarea legislației privind obiectele pirotehnice. Pana in luna ianuarie 2022, in baza planului national de actiune ”Foc de artificii”, politistii specializați…

- Acțiunea „Foc de artificii” in Alba, desfașurata de polițiști, pentru cresterea sigurantei cetatenilor Acțiunea „Foc de artificii” in Alba, desfașurata de polițiști, pentru cresterea sigurantei cetatenilor Acțiunea „Foc de artificii”, desfașurata de polițiștii din Alba in aceasta perioada, pentru prevenirea…

- "Azi, la sedinta cu domnul ministru (Lucian Bode - n.r.), situatia era sub control. A trecut valul despre care vorbeati, mai ales ca a intrat si formularul de localizare. Daca nu e vaccinat sau chiar daca e, acest formular trebuie completat inainte de a ajunge in granita, exact cum se intampla in alte…

- "Azi, la sedinta cu domnul ministru (Lucian Bode - n.r.), situatia era sub control. A trecut valul despre care vorbeati, mai ales ca a intrat si formularul de localizare. Daca nu e vaccinat sau chiar daca e, acest formular trebuie completat inainte de a ajunge in granita, exact cum se intampla in alte…

- Termoelectrica informeaza ca, la 9 noiembrie curent, in corespundere cu pct.146 din Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice, aprobata prin Hotararea…