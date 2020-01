Stiri pe aceeasi tema

- Filmele „La cutite/ Knives Out”, „Blestemul/ The Gudge”, „Printesa, «condurii rosii» si cei 7 pitici/ Red Shoes and the Seven Dwarfs” si „Cats” au debutat in top 10 al box office-ului romanesc in primul weekend al anului 2020 potrivit news.ro„La cutite/ Knives Out”, in care un detectiv investigheaza…

- Dan Negru a asigurat a reușit sa gazduiasca pentru a 20-a oara cel mai urmarit program de Revelion. Revelionul de la Antena 1 a fost urmarit mai mult decat urmatoarele cinci programe de Revelion la un loc.Revelionul Starurilor, cu maști, s-a apropiat de trei milioane de romani in fiecare minut,…

- Restanta medie, pe cap de locuitor, la plata ratelor bancare echivaleaza cu 12% din salariul mediu lunar net, cifrat la 3.116 lei. Judetele cu cele mai mici niveluri au si cele mai reduse volume la creditare si...

- Viorica Dancila a declarat duminica, la Antena 3, referitor la întrebarea despre aria cercului, ca ea a raspuns pe jumatate, asta dupa „alte 200 de întrebari”, însa contracandidatul ei Klaus Iohannis nici macar nu a știut sa ofere un raspuns, scrie Mediafax.„Cred…

- Cursa pentru presedintia Romaniei nu i-a lasat indiferenti nici pe sportivii romani, care au ales sa-si exercite dreptul la vot, fie ca s-au aflat pe teritoriul tarii noastre, fie ca sunt dincolo de granite.

- Noul Barometru Europa FM, ultimul inaintea algerilor prezidențiale, ofera o privire de ansamblu asupra intențiilor de vot ale romanilor, in cazul in care alegerile s-ar desfașura la finele acestei saptamani. Sondajul IMAS, la comanda Europa FM , a fost realizat in perioada 8-28 octombrie 2019 pe un…

- Scriitorul George Roca, poet, editor, promotor cultural stabilit in Australia, a declarat luni seara, la Oradea, ca romanii din aceasta tara-continent nu au o "casa" a lor, intentia lor de a infiinta acolo un Institut Cultural Roman fiind sustinuta recent de ministrul pentru romanii de pretutindeni,…

- In prezent, salariatii romani se bucura de 15 zile libere legale anual, conform Codului Muncii. Insa, din nefericire pentru acestia, de multe ori sarbatorile legale coincid cu zilele de weekend, in care angajatii sunt, oricum, liberi. Un proiect de lege prevede ca, in acest caz, angajatii sa primeasca…