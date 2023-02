La ce evenimente vor fi prezenti jandarmii constanteni in acest final de saptamana

Stiri pe aceeasi tema

- „Ajutam un copil prin miscare!” – sub aceasta deviza ne-am mobilizat pentru a veni in spijinul fetiței colegului nostru, care a suferit arsuri in urma exploziei unei rulote, in localiatea Botiza. Astazi, Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Pintea Viteazul” Maramureș in colaborare cu Asociația Sportiva…

- Echipa masculina de volei CSM Constanta a fost invinsa, cu scorul de 0-3, de CS Rapid Bucuresti, intr-o partida disputata la Sala Sporturilor, contand pentru etapa a 14-a a Diviziei A1. Desi giulestenii s-au impus in minimum de seturi, replica jucatorilor antrenati de Florin Voinea si Razvan Parpala…

- FOTO| Jandarmii montani din Alba, la „inalțime” pe perioada minivacanței de Mica Unire. Recomandari pentru turiști Jandarmii montani din Alba, la „inalțime” pe perioada minivacanței de Mica Unire. Recomandari pentru turiști Jandarmii de la postul montan Șugag, au fost prezenți in aceasta minivacanța,…

- Vineri, 06 ianuarie a.c., peste 220 de jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Tomisldquo; Constanta vor asigura masuri de ordine publica in municipiul Constanta pentru desfasurarea in bune conditii a manifestarilor religioase prilejuite de Sarbatorirea Botezului Domnului Boboteaza .Astfel,…

- ISU Vrancea: RECOMANDARI PENTRU UN REVELION IN SIGURANTA Și in perioada Revelionului, pompierii vranceni vor fi la datorie, pregatiți sa intervina in orice clipa pentru salvarea și protecția vieților și bunurilor oamenilor. Pentru ca sfarsitul de an sa fie unul fericit, lipsit de evenimente negative,…

- Jandarmii constanteni din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au fost la datorie zilele acestea in ceea ce priveste indeplinirea misiunilor pentru Mos Craciun.O autospeciala a jadarmeriei a preluat mai multe cadouri si le a adus la Complexul de Servicii "Cristina" si la Complexul de…

- Echipa masculina de handbal CS Medgidia a invins-o dramatic, cu scorul de 33-32 (18-20), pe CS Dinamo Bucuresti II, la capatul unui meci care a avut toate ingredientele unui derby de zile mari, disputat la Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei” din municipiul de pe malul Canalului, in cadrul etapei a 14-a…

- Perioada 28.11 ndash; 04.12, inseamna zile pline de activitati de amploare pentru jandarmii din cadrul Gruparii Mobile Constanta.Astfel, astazi, 28 noiembrie, peste 180 de jandarmii au participat la asigurarea masurilor specifice de ordine si siguranta publica si in cadrul plutonului de onor la repetitia…