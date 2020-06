Procuratura Anticorupție a interacționat de mai multe ori cu Interpol și Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinau, oferind toate materialele și informațiile solicitate in scopul anunțarii lui Vladimir Plahotniuc in cautare. Deocamdata, Procuratura nu a fost informata despre adoptarea vreunei decizii in acest sens. Precizarile se conțin intr-un raspuns al Procuraturii Generale pentru IPN