La ce emisiuni s-au uitat românii în luna septembrie 2022 La ce emisiuni s-au uitat romanii in luna septembrie 2022 Prima luna de toamna vine și cu grile noi de programe la toate televiziunile importante din țara noastra. Se pare ca și in acest sezon, postul preferat al romanilor ramane Pro TV. Spre deosebire de luna august, insa, romanii s-au uitat in numar mai mare la Antena 1 decat la Kanal D. Astfel, in luna septembrie, romanii s-au uitat cel mai mult la urmatoarele televiziuni, in aceasta ordine: Pro TV, Antena 1, Kanal D. Conform Pagina de Media , odata cu venirea toamnei, a crescut audienta generala, dar si a celor mai multe dintre posturi. … Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Plecarea lui Mihai Bendeac i-a luat prin surprindere pe fanii postului Antena 1. Vedeta a intrat in conflict cu producatorii show-ului iUmor, iar acum zvonurile spun ca celebrul actor ar putea semna cu o alta televiziune importanta din Romania, dupa incheierea contractului cu trustul Intact. Mihai Bendeac,…

- Fostul purtator de cuvant al Administratiei Prezidentiale in primul mandat al lui Klaus Iohannis, Madalina Dobrovolschi, revine in televiziune ca moderator al unei emisiuni la TVR 1, „Tara, tara, cine esti?", care va fi difuzata in fiecare vineri, incepand din 30 septembrie. "Dragi prieteni, am o veste…

- Antena 3 devine Antena 3 CNN. Cum arata noua sigla! Postul de televiziune Antena 3 trece in aceasta perioada printr-un proces de rebranding. Incepand chiar cu aceasta saptamana, se va numi Antena 3 CNN. Nu doar denumirea și-o schimba postul de viziune, ci intreaga grila de programe, conceptul și identitatea…

- Pentru 25,52% dintre romani, cheltuielile cu locuința ocupa 40-60% din venituri. In acest context, romanii incep sa fie mult mai atenți și prudenți in ceea ce privește alte tipuri de cheltuieli care pot afecta bugetul familiei (ex. vacanțe, ieșiri in oraș etc.) rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC…

- Mugur Mihaescu a comentat, la Antena 3, situatia actuala in contextul crizei energetice, si sustine ca romanii sunt din nou victimele unui experiment pus la cale de mai marii Europei. „Lumea va sta și va inghiți aceleași gogoși, nu va face nimic in loc sa mature pe jos cu acești asasini. Dar, dincolo…

- Cosmin Seleși, la Pro TV, dupa 10 ani de Antena 1. Ce emisiune va prezenta! Cosmin Seleși a incheiat dupa 10 ani colaborarea cu Antena 1 la finele anului trecut. Ulterior, a fost vazut in cadrul show-ului de Revelion de la Pro TV. Au trecut luni bune de atunci și nimeni nu știa ce mai face Seleși. Colaborarea…

- Anul 2022 pare sa fie cel al transferurilor din televiziuni, caci tot mai multe vedete trec uneori cu foarte mare ușurința de la un post la altul. Iata ca dupa mutarea lui Dan Negru de la Antena 1 la Kanal D, Monica Barladeanu la Antena dupa ani la Pro TV, surprizele continua, noteaza click.ro. Trecerea…

- Duminica este ultima zi in care romanii isi mai pot face recensamantul, iar cei care nu o vor face risca amenzi usturatoare. Autoritațile s-au mobilizat, iar in Capitala, punctele de recenzare sunt peste tot, in statiile de metrou, la gara, in mall-uri si chiar la piscine. Cei care nu vor face recensamantul…