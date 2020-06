Stiri pe aceeasi tema

- Dexametazona - un medicament ieftin si larg disponibil - poate salva viata pacientilor grav bolnavi de covid-19, iar aceasta tratament cu steroizi in doza mica reprezinta un progres major in lupta impotriva noului coronavirus SARS-Cov-2, anunta marti experti britanici, relateaza

- In cadrul emisiunii "Punctul culminant", Victor Ponta a amintit ca parlamentarii Pro Romania vor vota impotriva prelungirii starii de alerta. "Cred ca economic Romania nu mai rezista. Faptul ca am stat o luna in plus, ne costa 15 miliarde de euro. 15 miliarde de euro ne costa ca am stat mai…

- Deja la o virsta de șase luni, copiii ințeleg cind adulții ii copiaza. In plus, copiii ii simpatizeaza mai amult pe imitatori: le zimbesc mai mult și se uita mai mult la ei, scrie Science Daily, citind un studiu publicat in PLoS ONE. Acest lucru a stabilit un experiment realizat de un grup de psihologi…

- Imagineaza-ți o lume in care capacitatea ta de a obține un loc de munca, o locuința sau un imprumut depinde de trecerea unui test de sange. Ești limitat la casa ta și ești izolat de societate daca iți lipsesc anumiți anticorpi. S-a intamplat și inainte, amintește revista Nature, intr-un articol-manifest…

- Valul de caldura din Siberia, alaturi de o topire timpurie a ghetii din Groenlanda, reinvie ingrijorarile comunitatii stiintifice pe masura ce vara se apropie in regiunea arctica, relateaza agentia AFP. Inceputul sezonului de topire din Groenlanda - definit drept momentul in care acest…

- Oamenii de stiinta au analizat schimbarile genetice ale virusului SARS Cov-2 prin analizarea genomului a mai mult de 7.500 de segmente prelevate de la pacienti infectati din toata lumea. Astfel, ei au descoperit 198 de mutatii care au avut loc mai mult de o singura data. Unul dintre coautorii studiului…

- Cercetatorii japonezi au dezvoltat un anticorp artificial (VHH), ce poate actiona impotriva SARS-CoV-2, virusul care provoaca boala COVID-19.Grupul de oameni de știința lucreaza la Universitatea Kitasato, din Tokyo, in colaborare cu compania Kao si cu firma emergenta Epsilon Molecular Engineering.„Avem…

- Sunt sau nu imuni la coronavirus oamenii care s-au imbolnavit și mai apoi s-au vindecat? Oamenii de stiinta depun eforturi pentru a afla daca infectarea cu noul coronavirus inseamna automat dobandirea imunitatii si cat timp dureaza rezistenta fata de o noua infectare, informeaza publicatia The Wall…