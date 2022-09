Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarea lui Andrea Compagno la FCSB a lasat un gol in atacul formatiei FCU Craiova. Acest loc nu mai este vacant incepand din aceasta seara. Mititelu jr. s-a deplasat in Chisinau si a obtinut semnatura lui Jibril Ibrahim, golgheterul Moldovei cu 6 goluri in 7 etape. „Clubul nostru a ajuns la un acord…

- Petrocub a ciștigat cu scorul 2-0 pe Sfintul Gheorghe. Meciul a avut loc ieri seara, 31 iulie pe stadionul municipal din Hincești. Golurile au fost marcate in porțile Sfintului Gheorghe de catre Calin Calaidjoglu și de Jibril Ibrahim. Pe parcursul meciului, arbitrul Daniel Luca a oferit cite patru cartonașe…

- Cele mai multe goluri din istoria campionatului Moldovei le-a marcat Vladimir Kosse - 131. Jucatorul originar din Nikolaev, Ucraina, a jucat 193 de meciuri pentru Tilgul Tiraspol, in perioada 1992-1999, și a fost golgheterul campionatului in sezoanele 1992/93 și 1993/94. Pe locul 2 in acest TOP, cu…

- Aproape 900 de deținuți au evadat dintr-o inchisoare din capitala Nigeriei, Abuja, dupa un atac atribuit Boko Haram. Patru deținuți au murit și alți 16 au fost raniți. Inchisoarea ar fi fost atacata, in noaptea de marți spre miercuri, de militanții islamiști Boko Haram, a declarat un oficial al Ministerului…

- Stefan Bodisteanu, Laurentiu Corbu si Doru Calestru au ajuns la o intelegere si urmeaza sa imbrace tricoul Clubului Sportiv al Armatei (CSA) Steaua in sezonul viitor al Ligii a II-a. In varsta de 19 ani, Stefan Bodisteanu este un international de juniori al Romaniei, care a fost om de baza pentru tricolori…

- CSU din Suceava s-a desparțit in aceasta vara de cațiva jucatori este vorba de portarul Ștefan Grigoraș, extrema dreapta Robert Furak și internaționalul turc Cemal Kutahya. Al patrulea handbalist care a plecat de la gruparea suceveana este Alin Roșu care a semnat cu CSM Focșani. In schimb, gruparea…

O mulțime din Abuja, Nigeria, a incendiat un barbat din cauza unei dispute cu un cleric musulman. Victima a murit, anunța BBC, potrivit mediafax.