La ce capitol se situează România „mai jos” decât Bulgaria Romania a avut in 2020 o productivitate a resurselor naturale mai redusa decat Bulgaria, situandu-se pe ultimul loc in Uniunea Europeana, potrivit datelor publicate de Eurostat. In timp ce in Romania si in Bulgaria productivitatea resurselor naturale a fost anul trecut mai mica de 0,4 euro/kilogram, in Tarile de Jos a fost de 5,4 euro/kilogram, cea mai buna performanta din UE. Media europeana a fost de 2,22 euro/kilogram, fata de 0,38 euro/kilogram in Romania si 0,43 euro/kilogram in Bulgaria. In functie de paritatea puterii de cumparare (moneda artificiala care inlatura diferentele de preturi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

