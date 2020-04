Stiri pe aceeasi tema

- Locurile de munca din Romania sunt cele mai periculoase din Uniunea Europeana, in conditiile in care, in 2017, Romania a inregistrat cel mai mare numar de accidente fatale de munca din UE, arata datele publicate marti de Eurostat.

- In 2017, in Romania, a fost inregistrata o rata standardizata de incidenta de 5,72 accidente mortale la 100.000 de lucratori, mai mult decat dublu fata de media din UE, care a fost de 2,25 accidente mortale la 100.000 de lucratori, scrie Agerpres. La nivelul UE, in 2017, au fost peste doua milioane…

