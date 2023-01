Stiri pe aceeasi tema

- Nunta surpriza in showbizul romanesc! Vedeta a dezvaluit totul despre marele eveniment in urma cu puțin timp, intr-o intervenție televizata. Fanii nu se așteptau la asta, la inceput de an. Toți internauții sunt in culmea fericirii și așteapta cu nerabdare sa fie martori la urmatoarele momente speciale…

- Ruxi Opulenta a intrat in echipa de culise a emisiunii Vocea Romaniei și a reușit sa afle detalii inedite din viața juraților. Ce a descoperit despre Smiley. Iubitul Ginei Pistol a dezvaluit care este preparatul culinar la care a renunțat definitiv. Fanii habar nu aveau de acest lucru. La ce mancare…

- Cucu de la Noaptea Tarziu face cea mai mare aroganța de pana acum. In exclusivitate pentru Antena Stars, cantarețul a vorbit despre planurile lui din viitorul apropiat. Iata ce va face artistul in perioada care urmeaza, dar și unde va pleca!

- Arina Sabalenka, 24 de ani, cea care a incheiat sezonul 2022 pe locul 5 mondial și cu finala disputata la Turneul Campioanelor de la Fort Worth, a inceput deja sa se incarce, ușor-ușor, pentru anul viitor. Inainte insa, a mai pozat o data pentru Azia Be, o fotografa specializata pe portret și moda din…

- Reporterii GSP prezenți la Campionatul Mondial din Qatar au fost martorii unui moment inedit, un schimb spontan de tricouri intre un fan japonez și un grup de susținatori din Uruguay. Gazeta Sporturilor este, exceptand TVR-ul, singura instituție media din Romania care trimite 4 jurnaliști la turneul…

- Cu toate ca a renunțat la cariera de fotbalis, fostul atacant de la Dinamo nu a renunțat de tot la sportul care l-a facut sa traiasca cele mai intense momente din viața. Florin Bratu este acum selecționer la Naționala de fotbal a Romaniei U21. Și chiar daca a facut mereu impresie buna pe teren, anternorul…

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai indragite și apreciate cantarețe de la noi din țara, iar de aceasta data artista a decis sa raspunda acuzațiilor facute din mediul online. Fanii sai au fost curioși sa afle daca a renunțat la cariera muzicala. Iata cum a reacționat cantareața!

- Horia Brenciu, respectat ca un superstar. Nu a fost așa de la inceput. Cantarețul in varsta de 50 de ani a invațat sa prețuiasca inceputurile slabe din viața. Acum, se mandrește cu o cariera de zeci de ani in muzica. Vezi cum a fost surprins de catre paparazzi intr-o parcare din București. Imagini rare…