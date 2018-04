Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a mers cu bicicleta la serviciu, miercuri dimineața, de la reședința oficiala, Vila Lac 2, la Cotroceni. Președintele a ieșit la plimbare cu bicicleta și luni, prin parcul Herastrau. Șeful statului a facut, cu aceasta ocazie, o serie de declarații in fața jurnaliștilor, despre…

- Luni seara, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, ii surprindea pe bucureșteni cu o apariție inedita, imbracat casual, pedaland. A profitat de vremea frumoasa pentru a vedea pe pielea lui cu ce se confrunta un om obișnuit care vrea sa circule cu bicicleta prin Capitala și a fost surprins prin parcul…

- Luni seara, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, ii surprindea pe bucureșteni cu o apariție inedita, imbracat casual, pedaland. A profitat de vremea frumoasa pentru a vedea pe pielea lui cu ce se confrunta un om obișnuit care vrea sa circule cu bicicleta prin Capitala și a fost surprins prin parcul…

- Klaus Iohannis a apelat din nou la bicicleta, de data aceasta pentru a se deplasa la serviciu, miercuri dimineața, de la reședința oficiala, Vila Lac 2, la Cotroceni, anunța Libertatea.ro.Plimbarea președintelui vine la doar doua zile dupa ce, profitand de vremea frumoasa, Klaus Iohannis a…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a deplasat cu bicicleta la serviciu, miercuri dimineața, de la Vila Lac la Cotroceni. Klaus Iohannis a fost surprins in trafic de fotograful Libertatea. Profitand de vremea frumoasa, președintele Romaniei a ieșit la plimbare cu bicicleta și luni, prin parcul…

- Klaus Iohannis apare in cele mai neasteptate locuri, in cele mai omenesti posturi, insa care trec drept stranii pentru postura unui presedinte. Nu sunt prea multe astfel de intalniri de gradul trei. Fostul primar de Sibiu pare un tip taciturn. Socializeaza cu internautii, preferand sa iasa in mijlocul…

- Aparitie surpriza a presedintelui Klaus Iohannis. Acesta a surprins pe toata lumea. A venit, pe bicicleta, la o plimbare in Parcul herastrau. Acesta a criticat traficul din Capitala si le-a dat mai multe sfaturi locuitorilor Capitalei.Citește și: Bataie de joc la adresa Romaniei! Ce decizie…

- ”Am ințeles ca este o inadvertența grava in care președintele a spus ca procurorii nu se afla sub comanda ministrului Justiției și nicio clipa nu a fost vorba despre comanda ministrului Justiției, ci a fost vorba despre autoritatea ministrului Justiției, in conformitate cu Constituția.” a subliniat…